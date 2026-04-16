Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, Türk Kızılay Edirne İl Başkanı Gözde Emel Baytar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Tutar, Baytar'a yeni görevinde başarılar dileyerek çalışmalarında kolaylıklar temenni etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baytar ise nazik ziyaretlerinden dolayı Tutar'a teşekkür etti.

-Keşan'da "Gönül Telinden Heceye" dinletisi düzenlendi

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Paşayiğit İlkokulu ve Ortaokulu tarafından hazırlanan "Gönül Telinden Heceye" adlı şiir ve türkü dinletisine katıldı.

Öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı programda, şiirler ve türküler eşliğinde duygu dolu anlar yaşandı.

Programın ardından konuşan Özcan, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ederek, kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sunan çalışmaların önemine dikkat çekti.

-Havsa'da çeltik ekimi öncesi kontroller sürüyor

Havsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, 2026 yılı çeltik ekim sezonu öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında sahada denetimler gerçekleştiriliyor.

İlçe Müdürü Ali Doğan ve teknik personelin katılımıyla çeltik ekim alanlarında yapılan kontrollerde, üretim sürecine yönelik incelemelerde bulunuldu.

İlçede süne popülasyonunun yoğunluğu ve yayılışını belirlemek amacıyla ilkbahar kışlak sürvey çalışmaları yapıldı.

Bitki sağlığı faaliyetleri kapsamında ise kurulan tuzaklar aracılığıyla zararlı takibi sürdürülüyor.

-Edirne İl Su Kurulu toplantısı yapıldı

Edirne'de su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına yönelik İl Su Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Ulusal Su Verimliliği Seferberliği kapsamında düzenlenen toplantıda su tasarrufu bilincinin artırılması, su kayıplarının azaltılması ve suyun verimli kullanımının teşvik edilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ile kurul üyeleri katıldı.

Vali Yardımcısı Subaşı'nın açılış konuşmasıyla başlayan program, Mahir Özcan'ın sunumuyla devam etti.

Ardından Edirne Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kurul kararlarına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ile İller Bankası Şube Müdürü Akif Memiş de toplantıda kurul üyelerine bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıda ayrıca 2025 yılı İl Su Kurulu kararları değerlendirilerek, mevcut durum ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.