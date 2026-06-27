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Edirne'de şok uygulamada 1964 kişi sorgulandı

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Edirne'de polis ekiplerince düzenlenen şok uygulamada 1964 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 17 araca trafik cezası kesildi. Ayrıca bir işletmeye alkol sunumu nedeniyle idari para cezası uygulandı.

Edirne'de polis ekiplerince düzenlenen "şok uygulama" kapsamında 1964 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 17 araca trafik cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'ın koordinesinde kent merkezindeki 13 ayrı noktada gerçekleştirilen uygulamaya 37 ekip ve 154 personel katıldı.

Denetimlerde 1964 kişinin kimlik ve GBT sorgusu yapıldı. Kontrollerde 3 kişinin yoklama kaçağı olarak arandığı belirlendi.

Ekiplerce 458 araç denetlenirken, çeşitli ihlaller nedeniyle 17 araca toplam 560 bin 909 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerde ayrıca izin verilen yerler dışında alkol sunumu yaptığı belirlenen bir işletmeye 206 bin 436 lira idari para cezası uygulanması için tutanak düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde asayiş ve trafik denetimlerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
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