Edirne'de Esnaf Odası Genel Kurulu'nda Kavga Çıktı

Güncelleme:
Edirne'de Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Ali Şahin ile rakibi Aytaç Dilci arasında gerçekleşen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Polis olaya müdahale ederken, adaylar sonrasında barış pozu verdi.

EDİRNE'de başkanlık için 2 adayın yarıştığı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Kurulu'nda kavga çıktı. Yumruklaşan tarafları polis araya girerek ayırdı.

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Kurulu, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapıldı. Mevcut başkan Ali Şahin ile Serhad Birlik ETUS Kooperatifi Başkanı Aytaç Dilci'nin yeni dönemde başkanlık için aday olduğu kongrede, adayların konuşmaları sırasında tansiyon yükseldi. Oda Başkanı Ali Şahin'in konuşması, sık sık Dilci taraftarı üyeler tarafından kesildi. Şahin'in konuşmasının ardından taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Tansiyonun yükseldiği anlarda taraflar birbirine yumruklarla saldırdı.

ADAYLAR BİRLİKTE POZ VERDİ, TANSİYON DÜŞTÜ

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin araya girdiği kavga bir süre sonra sona erdi. Genel kurulun divan başkanlığını yürüten Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, iki adayı da sahneye çağırarak ellerini kaldırtıp, barış pozu verdirdi. Tansiyonun düşmesinin ardından genel kurulda oy kullanma işlemine geçildi.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
