Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 22 kilo 500 gram skunk ele geçirildi

Güncelleme:
Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda 22 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir tırda 22 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince uluslararası uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan şüpheli bir tırda arama yaptı.

Aramada 22 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında "Uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun
500


