Edirne'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Tutuklu
Edirne'nin Havsa ilçesindeki Hasköy köyünde çıkan silahlı kavgada G.S'yi öldürdüğü iddia edilen H.N. tutuklandı.
Edirne'nin Havsa ilçesindeki köy merasında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Hasköy köyünün merasında G.S'yi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan H.N'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
H.N. köyün merasında dün çıkan tartışmada G.S'yi yanındaki silahla vurarak öldürmüştü.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel