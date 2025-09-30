Haberler

Edirne'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Tutuklu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Havsa ilçesindeki Hasköy köyünde çıkan silahlı kavgada G.S'yi öldürdüğü iddia edilen H.N. tutuklandı.

Edirne'nin Havsa ilçesindeki köy merasında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Hasköy köyünün merasında G.S'yi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan H.N'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

H.N. köyün merasında dün çıkan tartışmada G.S'yi yanındaki silahla vurarak öldürmüştü.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Sivas'ta tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Daha önce polise ifade vermiş

Güllü'nün ölümünde yeni detay: 1 hafta önce polise ifade vermiş
Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e Meclis boykotu çağrısı

Bülent Arınç sessizliğini CHP için bozdu: Özgür Özel'den ricam...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.