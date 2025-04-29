Edirne'de Şikayetler Peş Peşe: Davul Hırsızlığı ve Eş Arayışı

Uzunköprü ilçesinde evinden davulu çalınan kişi polise başvurdu.

Rıza Efendi Mahallesi'nde yaşayan İ.Ç. evine geldiğinde davulunun yerinde olmadığını fark etti.

Polis merkezine giden İ.Ç. şikayette bulundu.

Alkollü sürücülere ceza

Edirne'de alkollü araç kullanan sürücülere ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler yaptıkları kontrollerde alkollü olduğu belirlenen sürücüler R.M, M.G. ve H.S'ye ceza uygulandı.

Denetimlerin süreceği kaydedildi.

Eşinden haber alamayan kişi polise başvurdu

Edirne'de eşinden haber alamayan kişi polise başvurdu.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan E.I.İ. Almanya'ya yük götüren tır şoförü eşinden 5 gündür haber alamadı.

Polis merkezine giden E.I.İ. eşinin bulunması için başvuruda bulundu.