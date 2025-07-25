Edirne'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Edirne'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Edirne'de bir otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü araçtan inerek güvenli bir alana çekti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, ancak araçta hasar oluştu.

Edirne'de seyir hakindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ç.S. idaresindeki 39 LB 673 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarında seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Durumu fark ederek otomobil yol kenarına çeken sürücü, araçtan indi. Bazı vatandaşlar da yangın tüpleriyle araca müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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