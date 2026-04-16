Edirne'de seyir halindeki otomobil yandı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Uzunköprü- Edirne kara yolu üzerindeki Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Uzunköprü'den Edirne yönüne giden K.Ş. (52) yönetimindeki 06 EUV 075 plakalı otomobil Yeniköy Mahallesi'ne geldiği sırada iddiaya göre elektrik kontağından dolayı motor kısmından alev alarak, yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurarak dışarı çıktı. Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale getirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı