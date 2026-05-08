Haberler

Edirne'de sera üreticilerine dijital destek programı

Edirne'de sera üreticilerine dijital destek programı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sera sebze üreticilerine yönelik dijital görünürlük ve satış iletişimi kapasitesini artırmak için bir proje başlattı. Ücretsiz eğitimler, tanıtım web sayfaları ve sosyal medya desteği sunulacak.

Edirne'de sera sebze üreticilerine yönelik dijital destek programı başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Edirne Sera Sebze Üreticilerinin Dijital Görünürlük ve Satış İletişimi Kapasitesinin Geliştirilmesi" Projesi hayata geçirildi.

Programdan Edirne Merkez, Süloğlu, Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde sera işletmesi bulunan üreticiler yararlanabilecek.

Proje kapsamında üreticilere tanıtım web sayfası hazırlanacak, karekod etiketleri verilecek, sosyal medya ve dijital tanıtım eğitimleri düzenlenecek.

Üreticilerin WhatsApp Business üzerinden ön sipariş alabilmelerine yönelik destek de sağlanacak.

Tamamen ücretsiz gerçekleştirilecek programda, eğitimlerin ardından teknik destek süreci de sürdürülecek.

Programa katılmak isteyen üreticiler, 15 Mayıs'a kadar il veya ilçe tarım müdürlüklerine başvurabilecek.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi

İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı

Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak

Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak
Alışveriş merkezinde yangın! En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Alevlerin sardığı AVM çok sayıda kişiye mezar oldu! Bilanço artabilir
Alex de Souza'dan Fenerbahçe'deki seçim için gece yarısı açıklama

Fenerbahçe'deki seçim için gece yarısı bir paylaşım daha yaptı

Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış

İşte damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi! Bakın ne yaşanmış
Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak

Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak
OnlyFans çekimi ölümle bitmişti! Suçunu kabul etti, 4 yıl hapis yatacak

OnlyFans çekimi ölümle bitti! Mahkeme fenomen için kararını verdi
Endonezya'da yanardağ patladı, 20 dağcı mahsur kaldı

Ülke alarmda! Dev yanardağ patladı, çok sayıda dağcı mahsur kaldı