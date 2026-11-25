Edirne'de şehitlerin portrelerinden oluşan sergi törenle açıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Valilik, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Sanatın Yedi Rengi Derneğince yürütülen "Şehitlerimizin Emanetlerine Vefa ve Kültür Yolu Projesi" kapsamında 180 şehidin portreleri 33 sanatçı tarafından çizildi.

Vali Yunus Sezer, Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı'ndaki serginin açılışında, şehitlerin vatanın görünmeyen koruyucuları olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladı olarak, şehit yakınlarını ve gazileri ailesinden farklı görmediğini belirten Sezer, "İnanıyorum ki bu kurduğumuz bağ ölene kadar da devam edecektir. Şehit ailelerinin huzuruna ibadet hükmüyle gidilir. O anlayışla yaklaşmayı kendime yakıştırıyorum. İnşallah hata ve kusur etmemiş, sizleri kırmamışızdır." dedi.

Sezer, Edirne'deki görev süresini tamamladığını, veda ziyaretleri yapıp kentten ayrılacaklarını anımsattı.

Göreve başladığında ilk ziyaretini şehit ailelerine yaptığını ifade eden Sezer, "Son resmi programımız inşallah burası olacak. Böyle bir anlamlı programla resmi programları bitireceğiz. Buraya Türkiye Cumhuriyeti'nin Valisi Yunus Sezer olarak geldim. Yine ismim Yunus, Yunus'un diliyle de sizin aranızdan 'bizim Yunus' olarak ayrılmayı çok arzu ederim. Ne zaman olursa olsun her yerde kapım açık olacaktır." diye konuştu.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Türkiye Cumhuriyeti var oldukça şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da şehit ailelerine karşı sorumluluğun unutulmaması gerektiğini belirterek, projenin önemine değindi.

Programda, Sanatın Yedi Rengi Derneği Başkanı Prof. Dr. Aylin Gürbüz ile Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Melek Avşar da konuşma yaptı.

Şehitlerin portrelerini çizen sanatçılara teşekkür belgelerinin verildiği program, serginin açılmasıyla sona erdi.

Sezer, şehit yakınları ve protokol üyeleri, sergiyi gezerek portreler hakkında bilgi aldı. Sergi sonunda portreler şehit yakınlarına hediye edildi.

Programa, Garnizon Komutanı Vekili Topçu Kurmay Albay Durdu Şekerci, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA