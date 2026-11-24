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Edirne'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şehit Öğretmen Adnan Tunca için kabri başında anma programı düzenlendi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, programa katılan Tunca'nan yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez ve vatandaşlar görevi başında şehit edilen Adnan Tunca'nın mezarı başında dua etti.

Açıklamada, Adnan Tunca başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında görevini icra ederken hayatını kaybeden tüm şehit öğretmenlerin saygı, rahmet ve minnetle anıldığı belirtildi.

Kaynak: AA