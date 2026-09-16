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Edirne'de şap aşılama ve küpeleme çalışmaları sahada sürüyor

Edirne'de şap aşılama ve küpeleme çalışmaları sahada sürüyor
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Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Sonbahar Dönemi Şap Aşılama Kampanyası kapsamında hayvancılık işletmelerinde aşılama ve küpeleme çalışmalarına başlandı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Sonbahar Dönemi Şap Aşılama Kampanyası kapsamında hayvancılık işletmelerinde aşılama ve küpeleme çalışmalarına başlandı.

14 Eylül 2026'da başlayan kampanya kapsamında, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünde görevli teknik personel tarafından işletmeler ziyaret ediliyor.

Çalışmalarda hayvanlara şap hastalığına karşı aşılama yapılırken, hayvanların tanımlanması ve kayıt altına alınması amacıyla küpeleme işlemleri de gerçekleştiriliyor.

İl Müdürlüğü ekipleri, hayvan sağlığının korunması ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi amacıyla üreticilerin yanında olmaya devam ediyor.

Kaynak: AA
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