Edirne'de Sahte Alkollü İçi Operasyonu: 11 Litre Ele Geçirildi

Edirne'de Sahte Alkollü İçi Operasyonu: 11 Litre Ele Geçirildi
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda, el yapımı 11 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. Şüpheli K.K, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 litre el yapımı sahte alkollü içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Rızaefendi Mahallesi'ndeki işyerinde el yapımı sahte alkollü içki satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli K.K'nın işyeri, evi aracında yapılan aramada pet şişelere doldurulmuş 11 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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