Haberler

Edirne'den kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Sağlık Müdürlüğü, alışveriş merkezinde sağlıklı yaşam konularında bilgilendirme stantları kurarken, Süloğlu ilçesinde de çocuklar için sağlıklı yaşam etkinliği düzenlendi. Ayrıca, Yeşilay Haftası dolayısıyla bağımlılıkla mücadele hakkında görüşmeler yapıldı.

Edirne Sağlık Müdürlüğünce vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir alışveriş merkezinde kurulan stantta, oruç açmanın sağlıklı yolları, sahurun önemi, fiziksel aktivite önerileri ve su tüketimi konularında bilgilendirilme yapıldı.

Stantta ayrıca sigara kullanan vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapılarak kişiler ücretsiz sigara bırakma polikliniklerine yönlendirildi.

Ücretsiz kanser taramaları hakkında bilgilendirilerek KETEM'lere yönlendirilen vatandaşlara kronik hastalıklardan korunma yolları hakkında danışmanlık da verildi.

Süloğlu'nda sağlık etkinliği

Süloğlu ilçesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Süloğlu İlkokulunda düzenlenen etkinlik, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, ağız ve diş sağlığı, hijyen alışkanlıkları ve genel sağlık bilinci konularında bilgilendirme yapıldı.

Kaymakam Emin Cevat Tutar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Çıtak da kurulan stantları ziyaret etti.

Yeşilay'dan Özcan'a ziyaret

Yeşilay Keşan Şube Koordinatörü Nergis Mustafapaşa ile sosyal hizmet uzmanı Hilal Kurt Kavraz, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Yeşilay Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Özcan, ziyaret için Mustafapaşa ve Kavraz'a teşekkür etti.

Enez Kaymakamı Ayık'ın ev ziyaretleri sürüyor

Enez Kaymakamı Merve Ayık, ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Ayık ve beraberindeki heyet, Gazi Ömer Bey Mahallesi'nde yaşayan Esra Esengin ve Gamze Savcu ile Yeni Mahalle'de ikamet eden Emine Zünbül ve ailesini ziyaret etti.

Ayık'ın ev ziyaretlerinin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün

Kritik telefon! Savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı
İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor
Tarihi maçtan sonra viral olan kare

"Nereden nereye" dedirten kare
Fatma Nur öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...

Katledilen öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün

Kritik telefon! Savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı
Savaş sürerken olay görüntü! Doktorundan jet açıklama geldi

Savaş sürerken olay görüntü! Merak edilen soruya yanıt geldi
Galatasaray'a 150 milyon euroluk piyango

150 milyon euroluk piyango! Köşeyi döndüler resmen