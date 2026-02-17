Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı kişiler durak ve iş yerlerinde yağışın durmasını beklerken, bazıları şemsiyeyle korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle sokaklarda su birikintileri oluştu ve hava sıcaklığı 8 dereceye düştü.
Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah başlayan sağanak, zaman zaman şiddetini arttırdı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, durak ve iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi.
Bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel