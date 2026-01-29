Edirne'de sağanak

OTOMOBİLDE 3 KİŞİ MAHSUR KALDI

Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Güney Çevre Yolu Nilüfer Caddesi'ndeki alt geçitte M.G. yönetimindeki 34 GV 519 plakalı otomobil, yoğun su birikintisine girdi. Araçtaki 1'i çocuk, 3 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile trafik polisleri sevk edildi. Araçtaki 3 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Otomobil çekiciyle su birikintisinden çıkarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Kuvayı Milliye Bulvarı'nda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücülerin bazıları araçlarıyla caddeye girmeden yollarını değiştirdi, bazıları da risk alıp göle dönen caddeden geçtiklerini belirtti.

Haber - Kamera: Umut IŞIK / EDİRNE,