Haberler

Edirne'de dolu ve sağanak etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı, bazı yollar trafiğe kapatıldı. İş yerleri ve apartmanların giriş katlarını su basarken, itfaiye ve AFAD ekipleri tahliye çalışması yaptı.

SU BASKINLARI YAŞANDI, CADDELER KAPATILDI

Edirne'de etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile binaların bodrum ve giriş katlarında su baskınları meydana geldi. Yağış nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın bazı bölümleri ile İlhami Ertem Caddesi suyla kaplandı. Güvenlik gerekçesiyle bu yollar tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, sürücülerin mağdur olmaması için kapanan yolların girişine şerit çekerek araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi. Zübeyde Hanım Caddesi'nde çok sayıda iş yeri ve apartmanın giriş katlarını su bastı. Esnaf ve vatandaşlar, dükkanlarına biriken su birikintilerini itfaiye ve AFAD ekiplerinin yardımıyla tahliye etmeye çalıştı. Kentte yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun, 'Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak' yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi karıştıran talimatına Özel'den ilk yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samet Akaydin yeni takımına imza atıyor

Rizespor'dan ayrılmıştı, imzayı atıyor
Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı

Akın akın geliyorlar! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar

Saç tıraşlarını fark edip AVM'ye almadılar, vatandaşlar ikiye bölündü
Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızına göz dikti

Avrupa'da fırtına estiren Beşiktaş'ın eski yıldızına göz dikti
Mehmet Topal'a Avrupa'dan talipler artıyor

Mehmet Topal'a Avrupa'dan teklif yağıyor!
Dünya Kupası'nda yanacağız! Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı

Eyvah eyvah! ABD'ye gidecek Bizim Çocuklar'ı büyük tehlike bekliyor
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı

İYİ Partili isim konuştukça, gözler pantolonuna kaydı