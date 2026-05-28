Edirne'de dolu ve sağanak etkili oldu

SU BASKINLARI YAŞANDI, CADDELER KAPATILDI

Edirne'de etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile binaların bodrum ve giriş katlarında su baskınları meydana geldi. Yağış nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın bazı bölümleri ile İlhami Ertem Caddesi suyla kaplandı. Güvenlik gerekçesiyle bu yollar tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, sürücülerin mağdur olmaması için kapanan yolların girişine şerit çekerek araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi. Zübeyde Hanım Caddesi'nde çok sayıda iş yeri ve apartmanın giriş katlarını su bastı. Esnaf ve vatandaşlar, dükkanlarına biriken su birikintilerini itfaiye ve AFAD ekiplerinin yardımıyla tahliye etmeye çalıştı. Kentte yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı