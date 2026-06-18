Edirne'de 23 emniyet personeline rütbe terfi töreni

Edirne İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden 23 emniyet personeli için rütbe terfi töreni düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen törene Vali Yunus Sezer katıldı.

Törende konuşan Sezer, emniyet teşkilatının vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca görev yaptığını söyledi.

Vatan ve millet söz konusu olduğunda emniyet mensuplarının büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirten Sezer, "Konu vatan ve millet olduğu zaman canını hiçe sayarak görev yapan, bu uğurda şehit ve gazi olan birçok arkadaşımız var. Bizler vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından bir üst rütbeye yükselen 23 emniyet personelinin yeni rütbeleri Vali Sezer tarafından takıldı. Sezer, terfi eden personele görevlerinde başarılar diledi.