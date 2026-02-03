Haberler

Edirne'de afetlere hazırlık kapsamında psikososyal destek farkındalık eğitimi düzenlendi

Güncelleme:
Edirne'de, afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla 'Psikososyal Destek Farkındalık Eğitimi' gerçekleştirildi. Eğitimi, Uzunköprü Çağlanur Uçar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi personeline, Berfin Genç ve Bilal Ahmet Coşgun verdi.

Eğitici Berfin Genç ve Bilal Ahmet Coşgun tarafından verilen eğitime Uzunköprü Çağlanur Uçar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü personeli katıldı.

Eğitimde, afet sonrası bireylerin ve toplumun psikolojik iyilik halinin korunması, psikososyal destek uygulamaları, kriz anlarında doğru iletişim yöntemleri ve kurumlar arası koordinasyon gibi konular ele alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
