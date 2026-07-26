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Edirne'de polis ekipleri "şok uygulama" gerçekleştirdi

Edirne'de polis ekipleri 'şok uygulama' gerçekleştirdi
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Edirne'de polis ekiplerince "şok uygulama" gerçekleştirildi.

Edirne'de polis ekiplerince "şok uygulama" gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki 5 farklı noktada düzenlenen uygulamaya 75 personel katıldı.

Denetimlerde 720 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 238 araç ve 26 motosiklet kontrol edildi.

Kontrollerde kural ihlali yaptığı belirlenen 21 araç sürücüsüne 494 bin 814 lira ceza uygulandı, 3 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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