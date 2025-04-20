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Edirne'de Paskalya Bayramı Ayini Düzenlendi

Edirne'de Paskalya Bayramı Ayini Düzenlendi
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Edirne'deki Sveti Konstantin-Elena Kilisesi'nde, Hristiyanların en önemli bayramlarından Paskalya dolayısıyla düzenlenen ayine 50 kişi katıldı. Papaz Evsevios'un yönettiği ayinde İncil'den bölümler okunarak dua edildi.

Edirne'de, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

Sveti Konstantin-Elena Kilisesi'nde düzenlenen ayini papaz Evsevios yönetti.

Yaklaşık 50 kişinin katıldığı ayinde, İncil'den bölümler okundu, dua edildi, dilek tutulup mum yakıldı.

Ayine Yunanistan Edirne Konsolosu Aristidis Radiopoulos ve Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska da katıldı.

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Kaynak: AA / Salih Baran - Güncel
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