Edirne'de Park Halindeki TIR'a Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde meydana gelen kazada, park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü O.A.Y. ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EDİRNE'de Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na 10 kilometre uzaklıkta park halindeki TIR'a arkadan çarpıp hurdaya dönen otomobilin sürücü O.A.Y. ağır yaralandı.

Kaza, Lalapaşa ilçesindeki Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na 10 kilometre mesafede meydana geldi. O.A.Y. idaresindeki 31 EB 648 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsü tarafından yol kenarında park edilen DB 35 EDU Romanya plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak demir yığını haline dönüşen otomobilde sürücü O.A.Y. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan O.A.Y. hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber-Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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