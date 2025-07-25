Edirne'de Park Halindeki Araçlar Kundaklandı
Edirne'de Şükrüpaşa Mahallesi'nde park halindeki 2 araç, N.B. tarafından ateşe verildi. Olayı fark eden mahalle sakinleri durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Yangın sonucunda araçlarda hasar meydana geldi. N.B.'nin akıl sağlığının yerinde olmadığı belirlendi ve soruşturma devam ediyor.
Edirne'de park halindeki 2 araç kundaklandı.
Şükrüpaşa Mahallesi'nde park halinde bulunan 2 araç, iddiaya göre N.B. tarafından ateşe verildi.
Olayı fark eden mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangınlar sonucu araçlarda hasar oluştu.
Polis ekipleri yaptıkları araştırmada araçları yakan N.B'nin akıl sağlığının yerinde olmadığını belirledi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel