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Edirne'de Özel Gereksinimli Bireyler için Eğitimde Önemli Adımlar

Edirne'de Özel Gereksinimli Bireyler için Eğitimde Önemli Adımlar
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Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, özel gereksinimli bireylerin eğitime erişiminin artırılması için önemli gelişmeler yaşandığını belirtti ve engelliliğin toplumsal yapıdaki erişim engellerinden kaynaklandığını vurguladı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, özel gereksinimli bireylerin eğitime erişiminin artırılması yönünde önemli adımlar atıldığını belirtti.

Yılmaz, mesajında, fiziksel ya da zihinsel farklılıkların hayatın doğal bir parçası olduğunu, ancak bu farklılıkların "engellilik" haline gelmesinin çoğu zaman bireysel nedenlerden değil, toplumsal yapıdaki erişim engellerinden kaynaklandığını vurguladı.

Gerçek engelin, bireyin kendisinde değil, eğitim, sağlık, ulaşım ve istihdam gibi temel alanlardaki yetersizliklerde aranması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, bu engellerin ortadan kaldırılmasında en etkili aracın eğitim olduğunu ifade etti.

Türkiye genelinde özel gereksinimli bireylerin eğitim haklarına erişimi konusunda son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını belirten Yılmaz, "Yapılan yasal düzenlemeler ve yatırımlar sayesinde özel eğitim hizmetleri yaygınlaştırılmış, engelli bireylerin akademik başarıları ve sosyal yaşama katılımları artmıştır." ifadelerine yer verdi.

Edirne'de yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Yılmaz, kentte 91 özel eğitim sınıfı, 17 özel eğitim okulu ve 171 destek eğitim odasıyla bireylerin eğitime eşit şartlarda katılımının sağlandığını kaydetti.

Yılmaz, "Edirne'de herkes için erişilebilir, kapsayıcı ve bireysel farklılıklara duyarlı bir öğrenme ortamı oluşturulmuştur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Keskinkılıç - Güncel
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