Edirne'de Otomobiller Çarpıştı; 7 Yaralı

Güncelleme:
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si bebek toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Edirne-Havsa D100 kara yolunun Kırklareli kavşağında meydana geldi. Havsa ilçesinden Edirne'ye gelen H.A. yönetimindeki 35 AU 6902 plakalı otomobil, kavşakta Kırklareli istikametine dönmek isteyen E.G.'nin kullandığı 34 MYB 210 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, E.G. yönetimindeki otomobilde bulunan 2'si bebek, 6 kişiyle, diğer otomobilin sürücüsü H.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

