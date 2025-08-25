Edirne'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Edirne'nin Havsa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Oğulpaşa köyü yakınlarındaki kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü İ.G, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan diğer sürücü E.S. ile 3 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

İ.G'nin kullandığı 59 JD 828 plakalı otomobil dün, Oğulpaşa köyü yakınlarında E.S'nin kullandığı 22 AG 258 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, kazada 5 kişi yaralanmıştı.