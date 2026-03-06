Edirne'de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Edirne'de bir otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada, sürücü ve araçta bulunan bir çocuk da dahil olmak üzere yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
S.S'nin kullandığı 22 ADP 554 plakalı otomobil, Kırklareli ışıklı kavşağında pikapla çarpıştı.
Kazada sürücü S.S. ile araçta bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci