Edirne'de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Edirne'de bir otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada, sürücü ve araçta bulunan bir çocuk da dahil olmak üzere yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

S.S'nin kullandığı 22 ADP 554 plakalı otomobil, Kırklareli ışıklı kavşağında pikapla çarpıştı.

Kazada sürücü S.S. ile araçta bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
