Dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

EDİRNE'de dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü Recebiye Dağlar ve yanındaki Lütfiye Avlu yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Recebiye Dağlar'ın kontrolünü yitirdiği 39 DS 019 plakalı otomobil, dere yatağına devrildi. Kazada, otomobilden sıkışan sürücü Recebiye Dağlar ile yanındaki Lütfiye Avlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan 2 yaralı, sedye ile yola taşındı. Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı