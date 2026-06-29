Edirne'de otluk alandan tarım alanına sıçrayan yangın söndürüldü
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle tarım arazilerine sıçradı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 200 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Edirne'de otluk alanda çıkıp tarım arazilerine sıçrayan yangın söndürüldü.
Lalapaşa ilçesi bağlık mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle tarım arazilerine sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Lalapaşa ve Edirne itfaiye ekipleri ile Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İş makineleri ve su tankerleriyle de söndürme çalışmalarına destek verildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, yaklaşık 200 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı