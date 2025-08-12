Edirne'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Edirne'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor. Valilik, ekiplerin yoğun çalıştığını ve vatandaşların uyarılara dikkat etmesi gerektiğini açıkladı.

VALİLİK: ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü sahilinde çıkan orman yangınını kontrol altına alıp söndürmek için çok sayıda ekibin çalışması sürüyor. Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Enez ilçemize bağlı Büyükevren köyümüz civarında çıkan orman yangının kontrol altına alınması çalışmaları, ekiplerimiz tarafından yoğun ve aralıksız şekilde sürdürülüyor. Bölgede koordinasyon çalışmalarına devam eden Valimiz Yunus Sezer, incelemelerde bulunarak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Tahliye çalışmalarının da devam ettiği bölgede, vatandaşlarımızın yetkililer tarafından yapılan uyarı ve ikazlara uymaları, yangın bölgesine yaklaşmamaları ve trafik akışında dikkatli olmaları önemlidir" denildi.

Umut IŞIK-Ünsal YÜCEL/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kabine sonrası Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması

Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması! Önemli bir çağrısı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni feci şekilde can verdi! Kaza anı kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.