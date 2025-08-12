Edirne'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

VALİLİK: ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü sahilinde çıkan orman yangınını kontrol altına alıp söndürmek için çok sayıda ekibin çalışması sürüyor. Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Enez ilçemize bağlı Büyükevren köyümüz civarında çıkan orman yangının kontrol altına alınması çalışmaları, ekiplerimiz tarafından yoğun ve aralıksız şekilde sürdürülüyor. Bölgede koordinasyon çalışmalarına devam eden Valimiz Yunus Sezer, incelemelerde bulunarak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Tahliye çalışmalarının da devam ettiği bölgede, vatandaşlarımızın yetkililer tarafından yapılan uyarı ve ikazlara uymaları, yangın bölgesine yaklaşmamaları ve trafik akışında dikkatli olmaları önemlidir" denildi.

Umut IŞIK-Ünsal YÜCEL/EDİRNE,