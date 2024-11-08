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Edirne'de Orman Yangını: 3 Hektar Alan Zarar Gördü

Edirne'de Orman Yangını: 3 Hektar Alan Zarar Gördü
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Edirne'nin Keşan ilçesinde başlayan yangın, Gökçetepe köyü ve İbrice Limanı arasındaki ormanlık alanda 3 hektarlık zarara yol açtı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Gökçetepe köyü ve İbrice Limanı arasındaki Çakıl Koyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilerek söndürüldü.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel
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