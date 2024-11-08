Edirne'de Orman Yangını: 3 Hektar Alan Zarar Gördü
Edirne'nin Keşan ilçesinde başlayan yangın, Gökçetepe köyü ve İbrice Limanı arasındaki ormanlık alanda 3 hektarlık zarara yol açtı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Gökçetepe köyü ve İbrice Limanı arasındaki Çakıl Koyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilerek söndürüldü.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.