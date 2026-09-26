Edirne'de öğretmenler yeni eğitim yılı başlangıcında sağlık için pedal çevirdi

Edirne'de öğretmenler yeni eğitim yılı başlangıcında sağlık için pedal çevirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de yeni eğitim yılı başlangıcında, Edirne Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen etkinlikte öğretmenler sağlık için pedal çevirdi. Selimiye Meydanı'ndan Söğütlük Millet Bahçesi'ne süren turda Tunca ve Meriç köprüleri geçildi, molada çay ve lokma ikram edildi.
Edirne'de öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcında düzenlenen bisiklet turunda pedal çevirdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Edirne Öğretmen Akademileri kapsamında Spor ve Doğa Akademisi tarafından "Öğretmenler Sağlık İçin Pedal Çeviriyor" etkinliği gerçekleştirildi.
Selimiye Meydanı'ndan başlayan turda öğretmenler, Rüstempaşa Kervansarayı'nın arkasından geçerek Tunca ve Meriç köprüleri istikametinde pedal çevirdi.
Öğretmenevinde mola veren katılımcılara çay ve lokma ikram edildi.
Söğütlük Millet Bahçesi'nde sona eren etkinlikle hareketli yaşamın önemine dikkat çekildi.