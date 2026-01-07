Haberler

Edirne'de Çıkan Yangın İtfaiyenin Müdahalesiyle Söndürüldü

Güncelleme:
Edirne’nin Karaağaç Mahallesi'nde çıkan yangında, Özdemir ailesi evin tahliyesini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak ev büyük hasar gördü.

EDİRNE'de tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 5 kişilik Özdemir ailesinden yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Karaağaç Mahallesi Arifiye Caddesi üzerindeki Müslüm Özdemir'e ait tek katlı evde çıktı. Prizden çıktığı belirlenen yangında, alevler kısa sürede evi sardı. Yangını kendi çabasıyla söndüremeyen Müslüm Özdemir, eşi ve üç çocuğuyla dışarıya çıktı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuvvetli yağışın hakim olduğu kentte yağmur altında bekleyen Özdemir ailesi, itfaiye ekiplerine geç kaldıkları iddiasıyla tepki gösterdi. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın, itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü. Evd büyük hasar olduğu belirtilirken, inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

