Edirne'de muhtarlar 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti

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Edirne'de görev yapan merkez köy ve mahalle muhtarları, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikte gerçekleşen ziyarette, Muhtarlar Günü'nün anlam ve önemi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirten Sezer, yerel hizmetlerin yürütülmesinde muhtarların katkısına dikkati çekti.

Ziyaret, günün anısına yapılan sohbetin ardından sona erdi.

Kaynak: AA