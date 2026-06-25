Edirne'de vatandaşlara aşure ikram edildi
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, muharrem ayı dolayısıyla Selimiye Meydanı'nda kurduğu stantta vatandaşlara aşure ikram etti. Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan etkinlikte aşure dağıtımının cuma namazı sonrası Selimiye Camisi avlusunda da devam edeceği belirtildi.
Edirne'de, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün simgelerinden olan aşure geleneğini yaşatmak amacıyla Selimiye Meydanı'nda stant kuruldu.
Hazırlanan aşureler, meydandan geçen vatandaşlara ikram edildi.
İkrama vatandaşlar ilgi gösterirken, etkinlikte paylaşma ve dayanışma geleneğinin yaşatılmasının önemine vurgu yapıldı.
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, muharrem ayı kapsamında aşure ikramlarının devam edeceğini cuma namazının ardından Selimiye Camisi avlusunda da vatandaşlara aşure dağıtılacağını ifade etti.