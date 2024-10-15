Edirne'de Motosikletten Düşen Kurye Yaralandı
Edirne'de, B.A. adlı kuryenin kullandığı motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı kurye hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de motosikletten düşen kurye yaralandı.
B.A'nın kullandığı 22 ACM 072 plakalı motosiklet Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan B.A. sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.