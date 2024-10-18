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Edirne'de Motosikletli Kuryelere Trafik Eğitimi Verildi

Edirne'de Motosikletli Kuryelere Trafik Eğitimi Verildi
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Edirne Emniyet Müdürlüğü, motosikletli kuryelere yönelik 'Kaskınla Yol Ver Hayata' isimli bir eğitim düzenledi. Eğitimde trafik kurallarına uyulması ve kask kullanımının önemi vurgulandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğünce motosikletli kuryelere yönelik "Kaskınla Yol Ver Hayata" adlı eğitim verildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen eğitimde motosiklet sürücülerinin uyması gereken trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Eğitim ekibinden trafik polisi Mesut Arslan da motosiklet sürücülerine kask kullanımının önemini anlattı.

Eğitime katılan motosikletli kurye Recep Baskın, yaptığı açıklamada, trafikte yer alan araç sürücüleri ve yayaların da trafik kurallarına uyması gerektiğini söyledi.

Bazı kişilerin kurallara uymadığını belirten Baskın, "Hızlı giden arkadaşları gördüğümüzde uyarıyoruz." dedi.

Baskın, eğitimlerin devam etmesini istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

Edirne Emniyet Müdürlüğü Motosiklet trafik edirne

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