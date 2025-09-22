Haberler

Edirne'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Emre Can Balcı ağır yaralandı. Kaçan otomobil sürücüsü için jandarma arama başlattı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Emre Can Balcı (20,) ağır yaralandı. Jandarma, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.

Kaza, sabah saatlerinde Keşan-Gelibolu kara yolu Korudağ mevkisinde meydana geldi. Keşan'dan, Gelibolu yönüne giden Eemre Can Balcı yönetimindeki 17 ADH 262 plakalı motosiklete, Korudağ mevkisinde sağ taraftan yola kontrolsüz giriş yaptığı öne sürülen 17 US 544 plakalı otomobil çarptı. Kazada Balcı ağır yararlanırken, otomobil sürücüsü hızla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Balcı, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Balcı'nın hayatı tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
