Edirne'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Edirne'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü B.T. ağır yaralandı. Kaza, Keşan-Malkara kara yolunda meydana geldi ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde refüje çarparak devrilen motosikletin sürücüsü B.T. (30), ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Keşan- Malkara kara yolu üzerindeki bir hazır beton fabrikası yakınlarında meydana geldi. Keşan'dan Malkara yönüne giden B.T. yönetimindeki 22 ADC 218 plakalı motosiklet, fabrika yakınlarında sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada, sürücü B.T., ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'e kaldırıldı. Tedavisi süren B.T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
