Edirne'de 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Edirne'de otomobille çarpışan motosikletteki sürücü ve yolcu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edirne'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
M.A'nın kullandığı 22 ABN 197 plakalı motosiklet, 1. Murat Mahallesi'nde M.E'nin kullandığı 39 ADZ 916 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan K.D. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anında otomobille çarpışan motosiklettekilerin yola savrulduğu görülüyor.