Edirne'de 'mini savunma fuarı' yoğun katılımla gerçekleşti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Balkan Şehitlerini Anma Günü kapsamında düzenlenen "Trakya Yerli ve Milli Sistemleri Edirne'de buluşuyor" etkinliğiyle kentte mini bir savunma fuarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Sezer, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, anma programlarıyla Edirne'nin direnişi ve kahramanlıklarının bir kez daha yad edildiğini söyledi.

Devralınan bayrağın her gün daha ileri taşınacağını ifade eden Sezer, şöyle konuştu:

"Yeni nesil bu büyük emaneti Türkiye Yüzyılı'nda daha ileriye taşıyacak. Bugün 50'ye yakın yerli ve milli savunma sistemi sergilendi. Bayraktar İHA'lar, SİHA'lar, Akıncı TİHA ve TB2'ler semalarda yer aldı. F-16 savaş uçakları ve ATAK helikopterleri de saygı uçuşu gerçekleştirdi. Yerli ve milli sistemlerimizi gençlerimize tanıtma fırsatı bulduk."

Etkinlikle kentte adeta mini bir savunma fuarının gerçekleştirildiğini dile getiren Sezer, iki tarihi anekdota da değindi.

Edirne'nin geçmişte zor şartlar altında direndiğini anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Birincisi balon binasından keşif yapmak için balon uçurmaları gerekiyor ve o zaman yakıt bulamadıkları için uçuramıyorlar. İkincisi ise abluka döneminde yardım bekliyorlar fakat yardım gelmiyor. 1913'te burası bir ada gibi tamamen izole edilmiş bir şehir, 155 gün boyunca. O zaman da bir Rus uçağı buraya iniş yapıyor. 'Yardım geldi' diye Edirne halkı çok seviniyor o dönemde."

Şimdi İHA'larımız, SİHA'larımız, kendi toplarımız, mermilerimiz, füzelerimiz her gün üzerine koya koya ilerliyoruz. Bugün HAVELSAN, ASELSAN, Makine Kimyamız, Bayraktar Grubu mükemmel işler yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizi bir kez daha canıgönülden anıyoruz. Allah mekanlarını cennet etsin."