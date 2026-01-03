Haberler

Edirne'de metruk bina çöktü, bitişikteki evde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Edirne'de metruk bina çöktü, bitişikteki evde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Güncelleme:
Edirne'de bir metruk binanın çökmesi sonucu bitişikteki evde mahsur kalan 5 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayda yaralanan olmazken, çöken bina belediye ekiplerince yıkıldı.

Edirne'de metruk bir binanın çökmesi sonucu bitişikteki evde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

Çavuşbey Mahallesi'nde kullanılmayan metruk binanın çökmesi üzerine bitişikte bulunan ikamette yaşayanlar mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

AFAD ekiplerince yapılan çalışmada, 1'i bebek 5 kişi evden tahliye edildi.

Olayda yaralanan olmazken, çöken metruk bina belediye ekiplerince yıkıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
