Edirne'de merdiven boşluğuna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Edirne'de bir apartmanın merdiven boşluğunda duvar ile yalıtım malzemesi arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince yalıtım kesilerek kurtarıldı ve apartman sakinlerine teslim edildi.
Edirne'de bir apartmanın merdiven boşluğuna sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki apartmanın merdiven boşluğundan yavru kedi sesi geldiğini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Duvar ile yalıtım malzemesi arasına sıkışan yavru kedi, ekipler tarafından yalıtım malzemesinin kesilmesiyle kurtarıldı.
Yavru kedi daha sonra apartman sakinlerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı