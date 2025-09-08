Haberler

Edirne'de Market Sahibinin Çakmak Gazı Tüpü Alev Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'deki bir markette, sahibi Yahya Kurt'un çakmak gazı tüpü aniden alev aldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kurt, tüpü yere atıp su dökerek alevi söndürmeyi başardı.

Edirne'de market sahibinin elindeki çakmak gazı tüpünün alev alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki market işleten Yahya Kurt, satışa sunacağı çakmakları doldurmaya başladığı sırada elindeki çakmak gazı tüpü alev aldı.

Kurt, çakmak gazı tüpünü yere atarak kovaya doldurduğu suyu alevin üzerine döktü.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, Kurt'un elindeki çakmak gazı tüpünün bir anda alev aldığı görülüyor.

Kayıtlarda, alevin iş yerine sıçramadan söndürülmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Yeşilçam'ın 'sarışın güzeli' Hale Soygazi'nin son hali şaşırtıyor

Yeşilçam'ın sarışın güzeliydi! Son halini görenler hayran kalıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç duyurdu! Yaşanan olay savcılığı harekete geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.