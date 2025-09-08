Edirne'de Market Sahibinin Çakmak Gazı Tüpü Alev Aldı
Edirne'deki bir markette, sahibi Yahya Kurt'un çakmak gazı tüpü aniden alev aldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kurt, tüpü yere atıp su dökerek alevi söndürmeyi başardı.
Edirne'de market sahibinin elindeki çakmak gazı tüpünün alev alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki market işleten Yahya Kurt, satışa sunacağı çakmakları doldurmaya başladığı sırada elindeki çakmak gazı tüpü alev aldı.
Kurt, çakmak gazı tüpünü yere atarak kovaya doldurduğu suyu alevin üzerine döktü.
İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, Kurt'un elindeki çakmak gazı tüpünün bir anda alev aldığı görülüyor.
Kayıtlarda, alevin iş yerine sıçramadan söndürülmesi yer alıyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel