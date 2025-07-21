Edirne'de Lavanta Suyu ile Serinleme Uygulaması Başladı

Edirne'de Lavanta Suyu ile Serinleme Uygulaması Başladı
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Edirne'nin Söğütlük Millet Bahçesi, yüksek hava sıcaklıklarından bunalan vatandaşlar için lavanta suyu püskürten araçlarla serinleme imkanı sunuyor. Uygulama, ziyaretçiler tarafından beğeniliyor.

Edirne'de Söğütlük Millet Bahçesi'ne gelenler, lavanta suyu püskürten araçlar yardımıyla serinliyor.

Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığından bunalan vatandaşlar, park ve bahçelerde vakit geçiriyor.

TOKİ Başkanlığınca Meriç Nehri kenarına yapılan Söğütlük Millet Bahçesi de vatandaşların serinlemek için gittiği mekanların başında geliyor.

Millet Bahçesi'ne gelenlerin serinlemesi amacıyla Vali Yunus Sezer'in talimatıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Özel donanımlı süpürme aracı yardımıyla bahçede temizlik yapılırken aynı zamanda lavanta suyu püskürtülerek ziyaretçilerin serinlemesi sağlanıyor.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ortaklığında yürütülen projeyle günde 400 litre lavanta suyu millet bahçesinin serinletilmesinde kullanılıyor.

Lavantanın sivrisinekleri uzaklaştırıcı etkisinden de yararlanılırken, özel donanımlı başka bir araç ile sivrisinek ve kenelere karşı ilaçlama yapılıyor.

Uygulama, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Bursa'dan Edirne'ye gelen Adnan Saraç, AA muhabirine, Söğütlük Millet Bahçesi'ni beğendiğini söyledi. Kafeler ve oturma alanlarının yeterli olduğunu belirten Saraç, temizlik ve verilen hizmetten memnun olduğunu dile getirdi.

Yaz mevsiminin aşırı sıcak geçtiğini ifade eden Saraç, "Burada lavanta suyuyla serinletmeyi de gördük. Güzel koku verdi, ferahlatıcı bir şey. Lavanta kokusu çok güzel. Hoşumuza gitti. Buradaki herkesi de memnun etti. Allah yapanlardan razı olsun." dedi.

Hüseyin Altınalmazlar da arkadaşlarıyla Söğütlük Millet Bahçesi'ne gelerek piknik yapıp eğlendiklerini belirtti.

Lavanta suyuyla serinletme uygulamasını beğendiklerini anlatan Altınalmazlar, "Lavantanın ferahlatıcı etkisiyle serinliyoruz. Haşerelere karşı ilaçlama da başlamış. Bunlardan memnunuz." diye konuştu.

Göksel Örs de uygulamanın faydalı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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