Edirne'de lastiği patlayan tır bariyere çarptı

Edirne'nin Havsa ilçesinde lastiği patlayan bir tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durdu. Olayda yaralanan olmadı, tırda hasar meydana geldi.

Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyü yakınlarında N.M'nin kullandığı 31 AGM 572 plakalı tırın lastiği patladı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bariyerlere çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan olmadı, tırda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
