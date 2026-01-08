Haberler

Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oluyor

Güncelleme:
Edirne'de dünden bu yana etkili olan kuvvetli sağanak yağış, kentin kuzey kesimlerinde metrekareye 40 kilogram yağmur bıraktı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu ve sürücüler zor anlar yaşadı. Sarı kod uyarısının bulunduğu ilde yağışların yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Dünden bu yana sağanağın etkisi altında bulunan kentte yağış, zaman zaman kesilse de yer yer kuvvetli şekilde devam ediyor.

Kentin kuzey kesimlerinde son 24 saatte metrekareye 40 kilogram yağış düştü.

Sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarı kod uyarısının bulunduğu Edirne'de kuvvetli sağanağın yer yer yarına kadar sürmesinin beklendiği bildirildi.

