Edirne'de Kur'an kursu öğrencileri fidan dikti

Edirne'de 15 Temmuz Şehitler Kur'an kursu öğrencileri fidan dikti.

Edirne Müftülüğünden yapılan açıklamada, öğrenciler ve kurs öğreticilerinin katılımıyla fidan dikme etkinliğinin yapıldığı belirtildi.

"Kur'an nuruyla büyüyen yürekler toprağa hayat katıyor" anlayışıyla fidanların toprakla buluşturulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Etkinlikte öğrencilerimiz büyük bir heyecanla fidanları toprakla buluştururken, hem çevre bilinci hem de emanet aldığımız bu aziz vatanın geleceğine katkı sunma sorumluluğu pekiştirildi. Bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen kıymetli hocalarımıza, öğrencilerimize ve desteklerini esirgemeyen değerli velilerimize teşekkür ederiz.

Diktiğimiz her fidanın şehitlerimizin bizlere emanet ettiği istikbalin yeşeren bir nişanesi, geleceğe umut dolu bir nefes olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz."