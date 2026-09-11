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Edirne'de küçükbaş hayvancılığın durumu değerlendirildi

Edirne'de küçükbaş hayvancılığın durumu değerlendirildi
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Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Edirne İli Damızlık Keçi Koyun Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Edirne İli Damızlık Keçi Koyun Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş, Keşan ilçesindeki birlik binasında Başkan Arif Hikmet Akbay ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette, kentteki küçükbaş hayvancılığın mevcut durumu, yetiştiricilerin ihtiyaç ve beklentileri ile yeni destekleme modelinin kapsamı ve uygulama esasları ele alındı.

Sektörün geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve sahada karşılaşılan sorunların da değerlendirildiği görüşmede, hayvancılığın sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi amacıyla yetiştirici örgütleriyle iş birliğinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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