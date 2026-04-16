Edirne'de köy yolları yenileniyor

Vali Yunus Sezer: - "Bu yıl 300 kilometrenin üzerinde sathi kaplama ile beraber asfalt yol yapma hedefimiz var. Onu da tamamlamak için altyapı hazırlıklarımızı gerçekleştirdik"

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'de bu yıl 300 kilometrenin üzerinde sathi kaplama ile asfalt yol yapılacağını belirtti.

Sezer, İl Özel İdaresi tarafından Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli ve Küküler köyleri arasındaki beton yol yapım çalışmalarını inceledi.

Yol yapım çalışmalarına 2026'da da devam ettiklerini belirten Sezer, "Burada 5 kilometre yol yapıyoruz. Bu yıl sıcak asfaltın yanında 50 kilometre de beton yol yapacağız." dedi.

Sezer, bütün köyleri sıcak asfaltla buluşturma hedeflerinin olduğunu vurguladı.

Bu mevki tamamlandıktan sonra sahil tarafındaki çalışmalara devam edeceklerini belirten Sezer, "Bu yıl 300 kilometrenin üzerinde sathi kaplama ile beraber asfalt yol yapma hedefimiz var. Onu da tamamlamak için altyapı hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Bu yıl hedefimizi tamamlarsak gelecek yıla çok az bir işimiz kalacak. Çalışmalarımızı hızlı şekilde tamamlayıp yol meselesini geride bırakmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

İl Özel İdaresi iş makinesi garajını genişlettiklerini ve araçlar aldıklarını anlatan Sezer, şantiyeyi ve araçları yenilediklerini kaydetti.

Vali Sezer, yol yapım çalışmalarının 24 saat esasına göre sürdüğünü kaydetti.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, muhtarlar ve vatandaşlar da incelemede yer aldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
